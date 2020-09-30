Фото предоставлено Почтой России

Ежегодно 1 октября во всем мире отмечается День рождения почтовой открытки. К этой дате Почта России собрала коллекцию самых необычных открыток, о существовании которых вы могли даже не догадываться.

Открытки времен Российской Империи

В России первое открытое письмо появилось 1 января 1872 года. На лицевой стороне была изображена эмблема почтового ведомства, место для марки и надпись о недопустимости что-либо писать кроме адреса. Другая сторона открытки предполагалась для письма. Чуть позднее открытки стали выпускаться в трех разных цветах. Каждый цвет предопределял характер использования. Открытки черного цвета могли использоваться как внутригородские и междугородние, в зависимости от используемой марки. Марки для черной открытки стоили 3 и 5 копеек соответственно. Коричневые открытки – только для города, стоили они 3 копейки. Зеленые – иногородние, использовалось по всей империи и стоили 5 копеек.

Данные открытки Музею истории Российской почты и московского почтамта подарил филателист Михаил Дымшиц. На изображении открытые письма конца XIX века, на одной из них стоит штамп 1881 года. Но самая старая — зелёная, 1871 года.

Фото предоставлено Почтой России

Российские патриотические открытки времён Первой Мировой войны

Все страны-участники войны развернули масштабную агитацию, чтобы воодушевить своих солдат, а также высмеять противника. Россия не отставала: в сюжетах открыток оживают древние сказки о богатырях. Свои солдаты и союзники изображены в виде мифических героев или аллегорических фигур, символизирующих верность и доблесть. Враги страшны, но при этом, как правило, убоги, смешны, а их неудачи описываются в прилагаемых к изображению ехидных стишках. Однако, даже здесь находилось место человечности. На части открыток сцены прощания с близкими или невестой (открытка «Глаза не пули, а сердце насквозь ранят»). Открытка «шуба овечья, а душа человечья», призывает к милосердию.

Фото предоставлено Почтой России

Сохранившаяся до наших времен самодельная открытка времен Великой Отечественной войны «С Новым годом!»

Самодельную поздравительную открытку «С Новым годом» своей дочери Элеоноре Городецкой отправил Алексей Семенович Городецкий – офицер-майор 339-й Ростовской Таманской Бранденбургской Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии.

Элеоноре было 7 лет, когда она получила новогоднюю открытку от отца. Трогательным рисунком, выполненным на кальке, папа поздравил дочь с наступающим 1945-м годом. На открытке изображена девочка в платочке, тулупчике и валенках. Зайчик подает девочке табличку, на которой написан год – 1945. Открытка выполнена простым карандашом. Надпись: «С Новым годом!» обведена красным карандашом. По словам Элеоноры Городецкой, папа сам не рисовал, рисунок по его просьбе выполнил солдат. Имя автора изображения, к сожалению, неизвестно. Элеонора Городецкая помнит, как радовалась папиному подарку и часто рассматривала открытку. Сейчас увидеть эту открытку могут все посетители Музея почтовой связи Челябинской области. Элеонора Алексеевна передала открытку в дар Музею почтовой связи.

За более чем 150 лет истории почтовые карточки стали любимым атрибутом многих праздников. Тематика открыток разнообразна, они могут быть разных размеров и форматов, со стихами, шутливыми текстами и рисунками.

Фото предоставлено Почтой России

Самая большая новогодняя открытка, отправленная Деду Морозу

25 декабря 2019 года Почта России доставила новогоднюю открытку размером несколько квадратных метров и весом около 30 кг от юных петербургских художников Деду Морозу в Великий Устюг.

Создать столь грандиозное поздравление для зимнего волшебника предложила известная петербургская художница и рекордсмен Книги Гиннесса Валерия Лошак в начале декабря. Вместе со своими учениками из изобразительной студии она на протяжении месяца рисовала и раскрашивала открытку размером 3Х2 метра, внутри которой дети написали свои личные пожелания Деду Морозу.

Фото предоставлено Почтой России

Самая маленькая рождественская открытка в мире

Ученые из Шотландского Университета Нанотехнологий представили миру самую маленькую рождественскую открытку, выгравированную на незаметном невооруженному глазу кусочке стекла. На картинке изображена рождественская елка.

Эта открытка насчитывает в ширину 200 микрометров, а в длину 290 микрометров (для сравнения - ширина человеческого волоса составляет около 100 микрометров). Открытка была создана при помощи нанотехнологий в Университете города Глазго и обладает таким небольшим размером, что может поместиться на поверхность почтовой марки 8,276 раз.

Фото предоставлено Почтой России

Открытки из необычных материалов

В Музее истории русской почты и Московского почтамта хранится особенная открытка, отправленная 3 ноября 1953 году из Гагр в Москву. Материалом для неё послужил лист магнолии. Оттиск штемпеля на марке красноречиво подтверждает, что она была принята и отправлена по почте. Сама марка не приклеена, а пришита. В 2011 году это письмо принесла в Московский почтовый музей Татьяна Александровна Тимофеева, которой отправили его родственники Александр Павлович Хомской и Зоя Петровна Птицына. Дошло письмо за четыре дня.

Фото предоставлено Почтой России

Открытки с предсказаниями будущего

В 1914 году компания конфет «Эйнем» выпустила серию конфет на тему «Москва будущего». В каждой коробке было по 8 тематических открыток, на которых был футуристический эпизод о том, какой через 200 – 300 лет будет Москва: как изменятся транспорт, темп жизни, основные площади, вокзалы. Рисунок на каждой открытке сопровождался описанием.

Фото предоставлено Почтой России

Открытки, дополненные цифровыми технологиями

Открытки с голосами животных

В 2018 году Почта России, Кроноцкий и Командорский заповедники создали серию уникальных открыток с рисунками морских млекопитающих художника Кристины Саушкиной. С помощью QR-кода, размещенного на открытке, можно услышать голоса сивуча, северного кашалота, косатки и северного калана, записанные в дикой природе.

Фото предоставлено Почтой России

Открытки с аудиосказками ко Дню вулкана

В 2017 году к празднованию Дня Вулкана Почта России создала уникальную серию открыток «Новые сказки Камчатки». В работе над их созданием приняли участие тревел-блогер Дмитрий Куликов @oktagon и иллюстратор Марина Фандеева. Специально для отправки этих почтовых карточек на Козельском и Авачинском вулканах в дни проведения праздника были установлены почтовые ящики.

В основу открыток легли фотографии, сделанные Дмитрием в путешествиях по Камчатке. Марина придумала к каждой из них свою небольшую сказку и персонажа. Сами истории и герои возникли на основе реальных верований и сказок народов Камчатки. Почта России выпустила открытки тиражом 3 тысячи экземпляров, дополнив каждую из них QR-кодом, ведущим на веб-страницу с текстами авторских сказок.

Фото предоставлено Почтой России

Открытка из Ижевска с дополненной реальностью

16 июля 2016 года в Москве проект «Открытка из Ижевска» впервые представил гостям национального праздника «Гербер - 2016» интерактивные этнографические открытки. Серия открыток получила название «Открой Удмуртию»: и действительно, технологии дополненной реальности, использованные при ее создании, позволяют практически «окунуться» в мир удмуртского фольклора. Статичное изображение на открытке «оживает», если навести на нее смартфон или планшет с запущенным приложением «Открытка из Ижевска». Технология позволяет воспроизвести видеоролики с удмуртской песней и описанием национального костюма XIX века, а также фотогалерею, где кадры сменяют друг друга в одно касание.

Фото предоставлено Почтой России

Во время премьеры оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в Ижевске в Театре оперы и балета УР состоялась акция «Открытка из Ижевска». Открытки к ней были созданы художниками Ижевска специально к 60-му театральному сезону. Специалисты компании «ЛАТУМ» добавили на одну из открыток 3D-балерину: фарфоровая фигурка на подставке появляется на открытке Алексея Орлова и начинает вращаться под красивую мелодию.

В 2018 году в честь фестиваля «Всемирный день пельменя» были выпущены две открытки с дополненной реальностью — «Охотник за пельменями» Алексея Орлова и «В семье не без пельменя» Анастасии Левиной. Если навести телефон или планшет с запущенным приложением «Открытка из Ижевска» на почтовые карточки, то можно увидеть, как настоящая удмуртская бабушка виртуозно лепит пельмени и сразу же кидает их в кастрюлю.

Посткроссинг

С помощью открытки можно общаться, дарить радость людям и делиться впечатлениями даже на расстоянии. Поэтому неслучайно образовалось отдельное сообщество любителей и собирателей почтовых карточек – посткроссеров. Цель проекта «Посткроссинг» - объединить города и страны за счет обмена открытками с любыми случайными членами сообщества по всему миру. Особой популярностью пользуются старинные и раритетные открытки, а также открытки, погашенные специальными штемпелями во время проведения знаковых мероприятий.

Фото предоставлено Почтой России

Открытки с достопримечательностями России, дизайн которых выбирают на народном голосовании

В этом году Почта России запустила проект, цель которого – рассказывать о знаковых достопримечательностях страны с помощью лимитированных серий продукции. На каждом продукте из лимитированной серии будет QR-код, ведущий на онлайн-страницу с информацией о проекте и рассказом об истории памятника, музея или города, онлайн-выставкой, интерактивными заданиями. Эти страницы будут вестись на русском, английском и китайском языках. Кроме того, выбранные достопримечательности будут отображаться на интерактивной карте на основе Яндекс.Карт, где можно будет посмотреть актуальные фотографии, панорамы и отзывы пользователей сервиса, а также построить до них маршрут из любой точки страны.

Первым регионом, присоединившимся к проекту, стала Новгородская область. Народное голосование за самый знаковый культурный объект региона проходит с 17 по 30 сентября включительно.

Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, впоследствии появятся на коробках для отправлений, открытках и другой продукции лимитированной серии «Почты России».

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