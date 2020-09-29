Продавщица вынесла украшения на пять млн рублей из ювелирного магазина Новосибирска и спряталась в Саратове

В Саратове задержали подозреваемую в краже золотых изделий из ювелирного магазина Новосибирска, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как рассказали «КП-Саратов», 25 августа в новосибирское отделение полиции обратился директор ювелирного салона. Мужчина сообщил, что утром не обнаружил товара на 5 млн рублей, а продавец, работавший накануне, не выходит на связь.

- Сотрудники полиции установили, что кражу совершила 29-летняя продавщица указанного ювелирного салона, которая после этого скрылась в неизвестном направлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемая была объявлена в федеральный розыск, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе розыскных мероприятий женщину обнаружили в Саратове, где она успела снять квартиру. Ее задержали и доставили в новосибирское отделение полиции. Золотых украшений у подозреваемой не нашли, ищут.

Пока полиция искала девушку и ее парня, они успели дать интервью «Комсомольской правде», потом выступили на телевизионном ток-шоу.