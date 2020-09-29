В Балакове начали отопсезон

В Балакове Саратовской области отопление поступает во все детские сады.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», к теплоснабжению подключены 39 объектов.
Продолжается подключение других соцобъектов Балакова: по заявкам тепло начнет поступать в школы, больницы, поликлиники и другие учреждения.
Напомним, в целом по Саратовской области отопсезон должен стартовать 1 октября.
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