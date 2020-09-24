В Саратовской области к отопсезону готовы более 13 тысяч многоквартирных домов

В Саратовской области готовность к отопительному сезону составляет 98%.

Как рассказал сегодня, 24 сентября, на заседании правительства области министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев, готовы 3 176 теплоисточников, 2 325 км тепловых сетей, 297 ЦТП, 4 685 объектов социальной сферы и 13 371 многоквартирный дом.

Подготовку к зиме в полном объеме завершил 21 район региона.

По словам Мигачева, к 1 октября все должны быть готовы к пуску отопления, как поручил губернатор Валерий Радаев. Особое внимание будет уделено социальным объектам: поликлиникам, детским садам, школам.

В каждом районе отопление будут включать в зависимости от температуры. Если в течение пяти дней подряд среднесуточная ниже +8 градусов — это показатель для подачи тепла в дома.

Также в области по госпрограмме «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области» перевели на индивидуальное отопление более 100 квартир и установили свыше 1 тыс. энергосберегающих светильников уличного освещения.

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