В Минобразе прокомментировали возможность внеочередных каникул для школ Саратова

В министерстве образования Саратовской области прокомментировали возможность досрочных каникул для школьников. Такие каникулы объявили с 5 по 18 октября в Москве в связи с повышением заболеваемости коронавирусом.
В министерстве напомнили, что такое решение о введении внеочередных либо досрочных каникул принимается правительством Саратовской области, а не Минобразом, и на основании эпидемиологической обстановки в регионе.
- По состоянию на 29 сентября 2020 года, на дистанционном обучении находится 1% обучающихся области. Таким образом, необходимости во введении досрочных каникул в настоящий момент нет, — заявили корреспонденту «КП-Саратов» в министерстве.
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