Транспортные карты позволят отследить перемещения саратовцев

Как пользоваться транспортной картой и где ее пополнять, рассказали 29 сентября на брифинге в мэрии Саратова.

Представитель Сбербанка Данила Кудряшов отметил, что у нее открытый код пополнения и положить деньги можно будет с любых терминалов, банкоматов Сбербанка, с помощью онлайн перевода.

- Отметим, что через смартфон можно будет зайти в личный кабинет, где будет информация о картах. Там будет сказано, какие проездные действуют, куда и во сколько вы ездили. Консультант Сбербанка тоже сможет вам все рассказать. Кроме того, вся информация будет расположена на памятках в транспорте, там будут QR-ссылки. Можно привязать карты других банков, если сбербанк вам не нравится, и проводить оплату, - рассказал Кудряшов.