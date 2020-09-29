Транспортную карту презентовали сегодня, 29 сентября, в саратовской мэрии. Чиновники считают, что ее введение поможет увеличить пассажиропоток на электротранспорте.

- Предприятие ставило цель уйти от наличных денег, сделать перевозки прозрачными. Немаловажно и удобство граждан: у нас все борта оборудованы устройствами Сбербанка. Есть дети, пожилые — кто пользуется ими с недоверием. Транспортной картой могут пользоваться все, — сообщил директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров.

Отметим, что местные жители говорили о малом числе точек, где можно купить карты. Однако Прохоров сообщил, что продавать их будут на конечных станциях транспорта, в центральном офисе на Большой Казачьей и во всех отделениях Сбербанка. Но пока реализацией карт должным образом не занимаются.

Отметим, что для пенсионеров и студентов проездные остаются.

- Двигаться в этом направлении тоже не запрещается. Можно привязать карты, куда начисляется стипендия студентам. Поле для апгрейда широкое, — отметил председатель комитета по экономике мэрии Андрей Разборов.

По его мнению, чаще всего будут покупать билеты по тарифу, где 20 поездок стоят 360 рублей.

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