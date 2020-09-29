Саратовские чиновники планируют вернуть пассажиров в электротранспорт, но тарифы повысили

В мэрии представили транспортную карту Фото: Дарья Вострикова

В мэрии Саратова 29 сентября состоялась презентация транспортной карты, введение которой одобрили на последнем заседании гордумы народные избранники.

Проект разрабатывался год, пока он носит определение «пилотный», но его реализация начнется уже с 1 октября.

У карты есть идентификатор пассажира и QR-код для пополнения наличным или безналичным расчетом.

Директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров отметил, что бумажные проездные не были популярны у населения, а карты позволят вернуть пассажиров в электротранспорт.

- Мы предлагаем ввести пересадочный билет по количеству поездок и дней, — отметил он.

Прохоров также рассказал, почему именно с пересадками и на 90 минут. Для пример брали маршрут трамвая №3.

- Если брать расчеты на день, то выходит, что одна поездка стоит совсем немного. Это позволяет гражданам сэкономить, а предприятию повысить продажи, увеличить пассажиропоток.

В течение осени будут смотреть, как люди отреагировали на нововведение и в декабре решат, что стоит изменить, к примеру, тарифы. Их сейчас саратовцы считают слишком высокими.

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