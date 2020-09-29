В Саратовской областной офтальмологической больнице назначили нового главврача

В Саратовской областной офтальмологической больнице назначили нового главного врача.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, им станет Светлана Прохорова.

До нее больницей руководила Инга Сенченко, а в октябре 2019 года из учреждения уволился Владимир Максимов.

В Минздраве отметили, что назначение Прохоровой связано с модернизацией системы здравоохранения.

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