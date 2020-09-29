ГИБДД в Саратове начала проверку такси

Проверки такси начались в Саратове

В Саратове с 29 сентября по 01 октября будет проходить операция «Такси». Ее цель — выявить тех, кто занимается предпринимательской деятельностью без регистрации или специального разрешения, незаконно использует атрибутику такси.

Инспекторы будут останавливать водителей соответствующих служб и интересоваться наличием необходимых документов. Также они будут проверять, есть ли необходимое оборудование, исправен ли автомобиль, при необходимости — не нарушил ли водитель миграционное законодательство.

Особый пункт — правила перевозки пассажиров: они должны быть пристегнуты, дети до определенного возраста обязаны перевозиться с помощью специального удерживающего устройства.