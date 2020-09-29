СУ СКР в Саратове возбудил уголовное дело из-за нарушений в закупках квартир для сирот

Министерство строительства напортачило с аукционами на квартиры для сирот

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудников министерства строительства и ЖКХ Саратовской области за превышение должностных полномочий. Как сообщили «КП-Саратов» в региональном следственном комитете, чиновники подготовили с нарушением закона аукционную документацию на определение подрядчика строительства 69 квартир в Саратове. Квартиры должны были предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Аукционы прошли, и в ноябре 2018 года заключены 23 государственных контракта между подрядчиком и министерством строительства и ЖКХ Саратовской области на строительство 69 квартир. Однако в марте из-за допущенных нарушений в аукционной документации их расторгли по соглашению сторон.

- В результате этого в жилищный фонд Саратовской области не поступили 69 квартир, чем были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в неполучении детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими на территории Саратовской области, — уточнили в региональном СУ СКР.

«Ошибки» чиновников выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и прокуратуры Саратовской области.