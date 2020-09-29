Стали известны адреса подвоза воды в Саратове 30 сентября

Стали известны адреса подвоза воды в Саратове в период масштабного отключения воды 30 сентября.

В Ленинском районе цистерны будут стоять:

- 10:00 – 10:30 улица Шехурдина, 4а (общежитие СГУ);

- 10:30 – 11:00 улица Тулайкова, 1/3;

- 11:00 – 11:30 улица Ипподромная, 12Б;

- 11:30 – 12:00 улица Шехурдина, 28;

- 12:00 – 12:30 улица Куприянова, 12;

- 12:30 – 13:00 улица Центральная, 10;

- 15:00 – 15:30 пр. Строителей, 16а;

- 15:30 – 16:00 улица Гусельская, 6а;

- 16:00 – 17:00 улица Гвардейская, 1;

- 17:00 – 18:00 улица Гвардейская, 22а;

- 18:00 – 19:00 улица Моторная, 4.

В Кировском районе:

- 10:00 – 10:30 улица 1-й Магнитный проезд, 2;

- 10:30 – 11:30 улица Зенитная, 14 (Центр соцпомощи семье и детям);

- 11:30 – 12:00 улица Техническая, 3;

- 12:00 – 12:30 улица Танкистов, 63;

- 12:30 – 13:00 улица Геофизическая, 31/45;

- 15:00 – 15:30 улица Техническая, 10/1;

- 15:30 – 16:00 улица Наумовская / Алексеевская;

- 16:00 – 17:00 проспект 50 лет Октября, 72;

- 17:00 – 19:00 улица Рябиновская, 21.

Напомним, воду отключат в связи с вводом в эксплуатацию новых магистральных водопроводных коммуникаций по улице Плодородная.

Список адресов, где прекратится водоснабжение, можно узнать здесь.

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