Опубликован список адресов масштабного отключения воды в Саратове

Названы адреса в Саратове, которые останутся без воды завтра, 30 сентября.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы по реконструкции магистрального водовода идут на улице Плодородная. Сейчас начался ввод в эксплуатацию, будет произведен монтаж запорных арматур, абонентов начнут переключать на новую линию.

В списке 600 абонентов. Из них 543 жилых дома, 19 учебных заведений, 22 детских сада, 23 медицинских организации. Узнать точные адреса можно по ссылке.

Воду отключат около полуночи 30 сентября и вернут не ранее четверга.

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