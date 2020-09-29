Компании «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз» возглавил новый генеральный директор

Вячеслав Башунов

С 29 сентября 2020 года решением Совета директоров АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» генеральным директором компаний избран Вячеслав Башунов. Сегодня новый руководитель представлен коллегам заместителем генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Табачуком в режиме видеоконференцсвязи и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Вячеслав Владимирович Башунов родился 1 февраля 1967 года в Волгограде.

Образование высшее. Кандидат юридических наук.

С 1989 года по 1996 год — государственная служба.

С 1996 года по 2011 год — профессиональная деятельность в газовой отрасли.

С 2011 года по 2016 год — работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской и Ленинградской областей.

С 2016 года по 2020 год — предпринимательская деятельность.

С 5 марта 2020 года — по настоящее время — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».