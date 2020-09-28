В среду в Саратове отключат холодную воду жителям 11 поселков и микрорайонов

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы завершило производство работ по строительству и реконструкции магистрального водопровода большого диаметра по ул. Плодородная.

При выполнении мероприятий были заменены водопроводные коммуникации протяженностью более 1,5 км по ул. Плодородная от ул. Танкистов, 213 до ул. Плодородная, 2 и от ул. Плодородная, 2/40 до ул. Депутатская.

На завершающем этапе проводятся работы по опрессовке нового трубопровода, промывке новых сетей и их подготовке к вводу в эксплуатацию. На 30 сентября запланированы мероприятия по монтажу запорных арматур и переключению абонентов к построенному водоводу.

В связи с данным производством работ с 01.00 до 24.00 среды, сентября, будет произведено отключение абонентов следующих микрорайонов от холодного водоснабжения:

1) район Старого аэропорта;

2) СХИ;

3) 1-ый Пугачевский поселок;

4) Студгородок;

5) 1, 4 и 6 Дачные;

6) мкр. Строитель (магазин «Ява»);

7) мкр. «Стрелка»;

8) мкр. «Звезда»;

9) пос. Мирный;

10) Коттеджная застройка по Городская;

11) СНТ по 1-му пр.Танкистов и ул. Черниговская.

Напомним, что только с начала года на старых коммуникациях по ул. Плодородная было зафиксировано более 40 аварийных ситуаций, что неоднократно приводило к перебоям подачи воды. Реконструкция водопровода позволяет обеспечить потребителей бесперебойным водоснабжением и повысить качество поставляемого ресурса абонентам Кировского и Ленинского районов.

- При строительстве магистрального водопровода использовались современные материалы, позволяющие обеспечить эксплуатацию водовода не менее чем на 50 лет. Дополнительно, на участках, где проводилась реконструкция сетей методом «релайнинга», новый трубопровод был выполнен из стеклокомпозита, что делает его фактически вечным в эксплуатации.

Также необходимо подчеркнуть, что старые коммуникации имели высокий процент износа во многом по причине сильного воздействия блуждающих токов, так как большая часть водопроводных сетей проходит под трамвайными путями. Однако для материалов нового водопровода характерна устойчивость к данным процессам, - рассказал заместитель начальника отдела капитального строительства ООО «КВС» Алексей Назаров.

Стоит отметить, что в 2020 году ООО «КВС» планируется выполнение инвестиционной программы в объеме 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день уже заключены контракты на общую сумму в 1,35 млрд рублей.