В саратовском Минздраве рассказали о самом длительном случае заболевания коронавирусом

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

В ходе брифинга в минздраве Саратовской области 28 сентября первый замминистра Станислав Шувалов ответил на вопросы о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Самый длительный случай выделения вируса — 45 дней, в среднем, в Саратовской области зараженные коронавирусом болеют столько же, сколько и везде — две недели, потом тесты и при необходимости продолжение лечения.

В регионе по-прежнему зафиксировано девять смертей медиков от коронавируса. 610 медработников получили выплаты из-за заболевания, еще 96 заявлений – на рассмотрении.

По словам Шувалова, около 30–40% зараженных переносят болезнь бессимптомно.

- В поликлиниках каждый врач имеет четкие указания, чтобы в полной мере разобщить пациентов, которые имеют признаки ОРВИ (их вообще рекомендуется не пускать в поликлинику, а обследовать на дому) и других пациентов. То есть эти люди не должны находиться в одной очереди.

Врач должен определиться с показаниями — есть необходимость брать анализ на коронавирус или нет, то есть если тяжелое состояние или он точно контактировал с зараженным, — пояснил Шувалов.