Володин: Почему чиновники в Саратове не подают заявления по ущербу объектам историко-культурного значения?

В Инстаграме своих сторонников в Саратове председатель ГД РФ Вячеслав Володин высказался по поводу разрушения памятников архитектуры и размещения точечной застройки в городе Саратове. Все это происходит без должной оценки силовиков и чиновников потому, что «рука руку» — намекнул Володин.

- Для нас крайне важно сохранить город Саратов, его историческую часть, с тем, чтобы история жила и после того, как нас не будет, чтобы мы ее могли передать нашим детям и внукам. А для этого нужно многое сделать: во-первых, отказаться от точечной застройки исторической части города. Вернее, она может быть, но только с соблюдением этажности и соблюдением охранных зон, которые есть вокруг каждого объекта историко-культурного наследия. У нас сегодня это не соблюдается...

Я вот вам пример привожу Краснодарского края, он, может быть, заставит задуматься чиновников Саратовской области, мэра города и хороший опыт перенять. Прежде, чем давать разрешение на строительство любого дома, застройщик идет в Министерство образования, здравоохранения и получает согласование. Есть рядом школа, есть свободные ученические места в этой школе или нет. Есть рядом садик или нет. Этот системный подход во многих регионах Российской Федерации сегодня существует, более того, это норма регионального законодательства. Депутатам Саратовской областной думы было бы правильно взять и такие же решения принять в рамках законодательства области, так же, как и депутатам города принять такие нормативные акты. Друзья мои, по-другому нельзя. Вы сегодня сами плодите проблемы, причем для людей. И разрушаете еще историю нашего города, нанося вред объектам историко-культурного наследия.

Но послушайте, желание ваше понятно — каждый этаж пополняет ваш карман. Но что мы оставим нашим детям? Вот разобравшись с некоторыми ситуациями, когда участки прихватили, и, посмотрев, кто это сделал, увидели, да, это наши жители города Саратова. Но семьи вывезли в Америку, сами оттуда не вылезают, а здесь обогащаются. Но вы совесть-то имейте. Вы часть нашей истории, нашей души берете и топчете вот этими своими действиями, желая еще обогатиться. Мы не думаем о том, чтобы уезжать. У нас этого не только в помыслах нет, но и по-другому себя не мыслим. Здесь наши лежат деды и прадеды. Здесь нам жить и нам надо думать о том, что останется детям. Какой будет город? Ему 430 лет. Зачем вы так поступаете? Поэтому правильно было бы как можно быстрее в этой сфере навести порядок. Со своей стороны, окажу помощь. Но вместе с этим хочу еще раз подчеркнуть: правоохранительные органы, надзорно-контрольные органы должны на эти вопросы посмотреть объективно в соответствии с законом. Нанесен ущерб, вред объектам историко-культурного значения. Затраты, которые понесет бюджет в конечном счете на восстановление, огромные. Они составляют только по трем объектам, посмотрите: дом Яхимовича — оценка приблизительно 200 млн для восстановления, Вторая школа — 600 млн, возьмите, посмотрите, Этнографический музей. [Итого] миллиард. Почему исковые заявления никто не подает? Не подает город, не подает область. Коллеги, это ваша обязанность — защищать нашу историю, защищать наш город, защищать наш бюджет, который мы вынуждены тратить из-за того, что кто-то там лишнюю сотню миллионов урвал в карман. Вот, о чем речь идет. Поэтому, надеюсь, после этого разговора будет инициатива определенная, реализованная в рамках изменения законодательства области.

То, что есть во многих других регионах. Эта тема там снята с повестки. А у вас что, «рука руку»? Поэтому надо здесь просто всем этим действиям давать объективную оценку. Не хочу никого обидеть, но то время беспредела, которое было, ушло в прошлое, 90-е закончились. Об этом говорил неоднократно, когда сталкивались с проблемой захвата земли и установкой ларьков. Надо порядок наводить также и здесь, — заявил Володин.