Во время разбора многоэтажного дома в Саратове завалило мужчину

Барнаульская, 11 в Саратове.

Днем 27 сентября в Заводском районе Саратова при разборе аварийного дома мудчину завалило обломками. ЧП произошло на третьем этаже расселенной аварийной многоэтажки №11 на улице Барнаульская.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, на мужчину обрушилась перегородка, когда он кувалдой производил разбор здания.

Пострадавший получил различные травмы, его вытащили из-под обломков специалисты облспаса. Они с помощью альпинистского снаряжения спустили мужчину на носилках с третьего этажа и передали медикам скорой помощи.