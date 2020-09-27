Прокуратура проверит ДТП с двумя сбитыми девушками в Ершове

В Ершове Саратовской области прокуратура взяла на контроль ДТП, в котором пострадал подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, авария произошла днем 26 сентября.

На улице Чехова автомобиль ВАЗ-2110 сбил девушек 19 и 17 лет. Обе получили ушибы, но госпитализация не потребовалась.

Прокурор Ершовского района Павел Белоусов выезжал на место происшествия.

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