Прокуратура проверит ДТП с двумя сбитыми девушками в Ершове

В Ершове Саратовской области прокуратура взяла на контроль ДТП, в котором пострадал подросток.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, авария произошла днем 26 сентября.
На улице Чехова автомобиль ВАЗ-2110 сбил девушек 19 и 17 лет. Обе получили ушибы, но госпитализация не потребовалась.
Прокурор Ершовского района Павел Белоусов выезжал на место происшествия.
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