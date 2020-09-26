В Ершове водитель ВАЗа сбил двух девушек

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Сегодня, 26 сентября, в Ершове на улице Чехова 33 водитель ВАЗ-2110 сбил 19-летнюю и 24- летнюю девушку.

Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, прибывшие медики скорой помощи оказали медицинскую помощь пострадавшим, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники ДПС, пожарные. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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