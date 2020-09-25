Проект Володина по ремонту тротуаров будет продолжен

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Сегодня, 25 сентября, депутат Госдумы Николай Панков встретился с представителями общественных советов Заводского, Ленинского и Октябрьского районов Саратова и обсудил с ними ход второго этапа проекта по реконструкции тротуаров. Во встрече приняли участие также главы районных администраций, подрядчики, мэр города.

Первый этап проекта, который инициировал председатель ГД РФ Вячеслав Володин, длился с апреля по сентябрь. За это время сделаны нормальные тротуары и подходы почти к половине соцучреждений Саратова — больницам, детсадам, школам.

Мэр Саратова уточнил, что на первый этап ремонта тротуаров было выделено 500 млн рублей, на второй — 365 млн рублей. Всего в городе 780 объектов соцсферы, благодаря проекту тротуары до конца года будут сделаны примерно к 570 из них.

- Работы в Заводском районе выполнены на 96%, там пришлось отказываться от подрядчика, который работал некачественно. В пяти районах подрядчики по этой причине за свой счет снимали асфальт и переделывали. 1 ноября планируем закончить все работы. В начале следующего года планируем посадить около 1,5 тыс. пород различных деревьев, — сообщил Михаил Исаев.

Панков предложил на законодательном уровне проработать вопрос, чтобы недобросовестные подрядчики не выигрывали подряды на ремонт тротуаров.

Общественники поблагодарили за проект — тротуары появились там, где их никогда не было.

- Помним, что первоначально не все районы получили одинаковые возможности по финансированию. Мы знаем, Вячеслав Володин говорит — не окраины Саратова, а территории, откуда начинается город. Поэтому он дополнительно выделил 365 млн рублей, чтобы продолжить ремонт тротуаров в этих районах. Второй транш для этого и был рассчитан, чтобы выровнять ситуацию в городе, и отремонтировать тротуары в Ленинском, Заводском, части Октябрьском, — пояснил Панков.

Глава Октябрьского района Саратова Игорь Молчанов подтвердил, что такого масштабного ремонта тротуаров в Саратове не видел с 1979 года.

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Николай Панков поблагодарил общественников за то, что с весны в постоянном режиме контролировали качество ремонта и соблюдение сроков.

- Вы откликнулись на важнейшую для Саратова проблему, понимая важность благотворительного проекта Вячеслава Володина. Спикер поставил задачу обеспечить безопасность, комфорт и удобство наших жителей. Спасибо, что не давали подрядчикам расслабляться. Благодаря вашей активной позиции удалось исправить ряд недочетов. Вы открыто говорили обо всех проблемах. Это дает возможность обобщить ваш опыт и на новом этапе работ сделать конструктивные выводы, — отметил Николай Панков.

В рамках второго этапа проекта отремонтируют 64 участка тротуаров. В этом году будут обеспечены подходы к 490 учреждениям социальной сферы.