В Вольске завершено расследование дела об издевательствах над дворником и его убийстве

Задержанные за избиение дворника. Фото регионального СУ СКР

Следователи СУ СКР в Вольске собрали достаточно доказательств и передали для утверждения обвинительного заключения прокурору уголовное дело двух мужчин из Вольска, которые из хулиганства забили насмерть 46-летнего дворника.

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Установлено, что рано утром 8 июля 24 и 25-летний жители Вольска на берегу Волги неподалеку от летнего кафе на улице Степана Разина пристали к дворнику. Сначала они избили мужчину и заставили его зайти в Волгу «поплавать». Когда он вышел из реки, злоумышленника просто забили его руками и ногами.

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- От полученных травм через непродолжительное время пострадавший скончался. Его тело было обнаружено прохожей в лесополосе неподалеку от кафе. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга, — уточнили в СУ СКР

Оба обвиняемых находятся под стражей.