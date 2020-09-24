Повара познакомили военнослужащих Саратовской и Брянской областей с особенностями казахской кухни

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Настоящие казахские блюда подавали на обед в воинских столовых Брянской и Саратовской областей. Гастрономический праздник прошел в рамках Дней национальной кухни.

В этот раз тематикой мероприятия стали казахские кулинарные традиции. Бастурме, шурпа казахская, суп вермишелевый, люля-кебаб по-алма-атински и плов с овощами попробовали служащие части в поселке Сенной Саратовской области. Похожее меню, а также салат по-казахски и напиток из лимонника подавали в воинской части города Брянска. Кроме того, для праздничного настроения сотрудники столовых украсили помещения корзинами с фруктами и овощами, дополнив убранства яркими баннерами.

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Комбинаты питания, которые являются инициаторами Дней национальной кухни, подчеркивают, что проведение подобных кулинарных мероприятий не только помогают обеспечить солдатам разнообразное питание, но и вносят просветительскую функцию, показывая военнослужащим культуру и традиции разных стран.

Тематические мероприятия проводятся в течение всего года. За это время благодаря работе гражданских поваров бойцы познакомились с блюдами белорусской, украинской, азербайджанской, татарской, армянской и многих других кухонь мира.

Напомним, что в современной российской армии питание обеспечивают только профессиональные повара специализированных комбинатов. Это позволило освободить солдат от трудовой повинности на пищеблоках, освободив им время для освоения воинских дисциплин. Отразилась модернизация системы питания и на качестве блюд. Теперь столовые работают по системе «шведский стол»: ежедневно солдаты могут самостоятельно составлять приемы пищи из нескольких вариантов первых и вторых блюд, гарниров, напитков. Дополнить обед можно нарезками свежих или консервированных овощей из салат-баров. Рацион военных обязательно состоит из мяса, птицы, рыбы, круп, овощей, зелени и фруктов. Все продукты проходят тщательный контроль, а блюда соответствуют рекомендациям и нормам Роспотребнадзора.