В Саратове значительно выросло время на переоборудование авто с бензина на газ

Размер государственных субсидий за перевод авто на газ определяется типом ТС и варьируется в диапазоне от 27 до 147 тыс. рублей

С одного дня до нескольких суток растянулось время, за которое в Саратове могут переоборудовать авто с бензина на газ. Это выяснилось в ходе рейда представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области вместе с журналистами 24 сентября по автосервисам и газозаправочным станциям.

Илья Дворецкий, директор и владелец автостанции по переоборудованию авто с бензина на газ, пояснил этапы процедуры по переоборудованию авто.

- Вы приходите к нам, но записываться сейчас нужно заранее: сейчас у нас все расписано на две недели вперед. В назначенный день вы пригоняете авто, мы ставим оборудование. После чего мы берем у вас пакет документов и отправляем в специализированную фирму, через 7 дней вы получаете на руки свидетельство о внесении изменении в конструкцию автомобиля. С этим документом вы идете в ГИБДД и вносите изменения в ПТС и СТС автомобиля. Приехали бы в мае – мы за один день бы все сделали, - заявил Дворецкий о росте спроса на переоборудование машин.

Программа «Развитие рынка газомоторного топлива» реализуется в Саратовской области и еще в 22 регионах. В 2020 году планируется перевести 200 ед. транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива. На эти цели направлено 15 млн. рублей.

Как перевести авто на газ и сколько это стоит читайте здесь.

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