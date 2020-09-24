В Саратовскую область поступит большая партия вакцины от коронавируса

Тему иммунизации населения затронули 24 сентября на заседании правительства Саратовской области.

Как сообщил министр здравоохранения Олег Костин, регион уже получил 42 дозы вакцины от коронавируса, а в самое ближайшее время ожидается поставка еще 2 096 доз.

Он отметил, что прививать в первую очередь будут представителей группы риска – медиков и учителей, но только на добровольной основе.

Так же Костин сообщил, что непосредственно с населением по вакцинации от коронавируса начнут работать с декабря.