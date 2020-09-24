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Стрелюхин потребовал список предложений по досрочному пуску тепла в школы и детские сады

Министр Мигачев отчитался о готовности в 98%
Источник:kp.ru
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Александр Стрелюхин

Александр Стрелюхин

Тему готовности к отопительному сезону обсудили 24 сентября на заседании правительства Саратовской области.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, к подаче тепла регион готов на 98% и в отстающих лишь некоторые муниципалитеты, но с этим разберутся в ближайшее время.

В свою очередь председатель правительства Александр Стрелюхин поставил задачу взять на особый контроль вопрос платежной дисциплины и досрочного старта отопсезона в учреждениях социальной сферы.

Он отметил, что уже сейчас руководителям необходимо принимать решения и потребовал в течение суток подготовить предложения о пуску тепла с 1 октября в школы и детские сады.