Стрелюхин потребовал список предложений по досрочному пуску тепла в школы и детские сады

Александр Стрелюхин

Тему готовности к отопительному сезону обсудили 24 сентября на заседании правительства Саратовской области.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, к подаче тепла регион готов на 98% и в отстающих лишь некоторые муниципалитеты, но с этим разберутся в ближайшее время.

В свою очередь председатель правительства Александр Стрелюхин поставил задачу взять на особый контроль вопрос платежной дисциплины и досрочного старта отопсезона в учреждениях социальной сферы.

Он отметил, что уже сейчас руководителям необходимо принимать решения и потребовал в течение суток подготовить предложения о пуску тепла с 1 октября в школы и детские сады.