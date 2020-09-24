Трагедией завершились поиски Андрея Рахманова в Саратове

Фото СУ СКР

Следователи СУ СКР по Саратовской области проводят проверку на месте обнаружения тела без вести пропавшего 55-летнего Андрея Рахманова. Мужчину разыскивали с 15 сентября.

О том что следователи нашли тело 55 -летнего жителя Саратова, сообщили в региональном СУ СКР. Фамилия погибшего не сообщается, но по данным «КП-Саратов» речь идет именно об Андрее Рахманове.

Его разыскивали поисковики отряда Лиза.Алерт, полиция и следственный комитет.

Мужчина пропал 15 сентября, после того как ушел утром из дома на улице Челюскинцев на работу.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», гражданина последний раз видели 15 сентября в районе Сенного рынка.

Следователи СКР обнаружили тело Андрея Рахманова сегодня, 24 сентября, закопанным в одном из районов Саратовской области и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как стало известно «КП-Саратов», местонахождение тела раскрыл 52-летний подозреваемый, который был ранее задержан и сейчас уже дает показания.

В СУ СКР сообщили. что решается вопрос об избрании ему меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.