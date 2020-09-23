Собственников заброшенной сельхозземли заставят вернуться к обработке

Законопроект о введении дополнительного налога на неиспользуемые земли сельхозназначения обсудили 23 сентября на заседании Саратовской областной думы.

Документ представил депутат Николай Кузнецов. Полномочия устанавливать налоговую ставку на не более 1,5% передали муниципалитетам. Это стимулирует собственников вводить пашни в оборот. В настоящий момент в регионе зарегистрировано около 400 тысяч гектаров простаивающих земель, каждый год вводят в оборот 50-60 тыс. гектаров.

- Таким образом увеличится количество сельхозпродукции, - сказал Кузнецов.

Депутаты отметили, что закон важный, при губернаторе Аяцкове было более 1 млн га пустующих территорий, сейчас осталось ввести совсем немного, но сельское хозяйство нужно продолжать поддерживать.

Закон одобрили все фракции.