В Энгельсе отремонтируют центр занятости и поставят новую технику

В Энгельсе Саратовской области модернизируют центр занятости населения.

- В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» центр отремонтируют, поставят новую мебель, рабочие места сотрудников оснастят современной техникой. Будет внедрена новая система управления электронной очередью, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и соцзащиты.

В 2019 году обновили центры занятости населения в Балакове, а планируется модернизация всех 38 в области.

Напомним, эти учреждения сейчас работают в усиленном режиме. За неделю туда обращались до тысячи безработных.

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