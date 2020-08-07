В службу занятости Саратовской области в неделю обращались до тысячи безработных

В министерстве труда и социального развития Саратовской области обсудили ситуацию на рынке труда в регионе.

Во время прямого эфира в аккаунте Instagram министерства были рассмотрены меры по снижению напряженности в условиях пандемии.

- Многие отрасли экономики столкнулись с различными вызовами и проблемами. И в первую очередь, это отразилось на ситуации на рынке труда. Основной рост количества безработных граждан, обратившихся в службу занятости населения пришелся на май-июнь этого года. Количество обращений в центры занятости населения доходило до 1 тыс. человек в неделю, — отметила заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.

В последнее время, по ее словам, ситуация начала выравниваться, сокращается число обращений. Почти на 40% стало меньше граждан, занятых неполный рабочий день.

Наталья Михайлова напомнила об основных мерах поддержки, введенных на время ограничительных мероприятий: повышение минимального и максимального размера пособия по безработице — до 4,5 и 12,1 тыс. рублей соответственно. Ранее был 1,5 и 8 тыс. рублей.

Кроме того семьям с несовершеннолетними детьми дополнительно выплачиваются пособия по безработице — по три тыс. рублей на каждого ребенка.

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