В Саратове ФСБ задержала радикала, угрожавшего в интернете строителям мечети

УФСБ России по Саратовской области совместно с ЦПЭ ГУ МВД РФ по Саратовской области и региональной прокуратурой нашли автора праворадикальных постов под материалами СМИ о строительстве мечети в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ по Саратовской области, в отношении него возбудили дело о призывах к экстремистской деятельности. Мужчина «размещал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении приверженцев Ислама, а также представителей кавказской и азиатской национальностей».

Несмотря на то, что мужчина скрывался под разными никами, его вычислили и задержали. Сейчас суд избирает ему меру пресечения.