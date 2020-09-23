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В Саратове ФСБ задержала радикала, угрожавшего в интернете строителям мечети

Приверженец праворадикальной идеологии разжигал в комментариях ненависть к кавказцам и мусульманам
Источник:kp.ru
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УФСБ России по Саратовской области совместно с ЦПЭ ГУ МВД РФ по Саратовской области и региональной прокуратурой нашли автора праворадикальных постов под материалами СМИ о строительстве мечети в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ по Саратовской области, в отношении него возбудили дело о призывах к экстремистской деятельности. Мужчина «размещал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении приверженцев Ислама, а также представителей кавказской и азиатской национальностей».

Несмотря на то, что мужчина скрывался под разными никами, его вычислили и задержали. Сейчас суд избирает ему меру пресечения.

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