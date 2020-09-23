Депутаты решили, где районы Саратовской области возьмут деньги на ремонт дорог

В Саратовской области с районными бюджетами будут делится топливными акцизами

Закон об отчислении в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от акцизов на бензин и дизельное топливо рассмотрели 23 сентября на заседании регпарламента. Эти деньги должны пойти на формирование местных дорожных фондов.

И.о. министра Иван Казаченко рассказал, что размеры отчислений зависят от протяженности дорог муниципалитетов.

В целом предлагается сохранить 15% от акцизов.

Депутат Иван Чепрасов поинтересовался, все ли муниципалитеты оформили проезжие части для получения дотаций.

И.о министра сообщил, что не все, но работа ведется и в настоящий момент число зарегистрированных магистралей увеличилось на 94 километра.

Депутат Дзюбан призвал поддержать законопроект, так как это даст возможность районам ремонтировать большой объем дорожного полотна.

Закон депутаты приняли.