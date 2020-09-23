В Саратовской области увеличили выплаты для многодетных семей

Вопрос увеличения выплат на третьего и последующего ребенка рассмотрели 23 сентября на заседании Саратовской областной думы.

Проект закона представил зампред областного правительства Сергей Наумов. Предлагается увеличить в 2021 году пособия на 3,4%, то есть с 9 723 до 10 056 рублей. На это потребуется 51 млн рублей.

- Данная сумма повышения только для галочки? Почему не поднять до МРОТ? — поинтересовался депутат Денисенко.

- Повышение соответствует расчетам и параметра, исходящим от федерального центра, — ответил Наумов.

Было отмечено, что доходы семей, таким образом, увеличатся, но при этом инфляция может обесценить надбавку. К тому же цены в среднем с декабря выросли на 6,6%.

Наумов сообщил, что регион действует исходя из финансовой обеспеченности, чтобы исполнить взятые на себя социальные обязательства. Кроме того, в регионе действует 20 мер поддержки многодетных семей.

В итоге сошлись на мысли, что 10 056 рублей больше, чем 9 723.

Большинством голосов закон приняли.