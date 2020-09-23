Новым депутатам Саратовской областной думы вручили удостоверения

Зал заседаний Саратовской областной думы

В Саратове 23 сентября состоялось очередное заседание Саратовской областной думы.

В самом начале мероприятия спикер регпарламента Александр Романов вручил значки и удостоверения новым депутатам, за которых проголосовали граждане в ходе выборов 13 сентября.

Документы получили Ольга Сынкина (округ №7 в Ленинском районе), Сергей Грачев (округ №1 Волжском районе), Сергей Гладков (округ №12 в Балашовском районе).

Кроме того, удостоверение получил представитель ЛДПР Сергей Удалов, к которому перешел мандат ушедшего в Госдуму Дмитрия Пьяных.