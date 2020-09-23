Коммунальщики планируют до 11 вечера закончить работы на водоводе в Саратове

Фото ООО «КВС»

Коммунальщики в Саратове приступили ко второму этапу работ в рамках масштабного отключения водоснабжения.

- К семи утра завершился сброс воды. Сотрудники начали демонтировать изношенное запорное оборудование. Новые затворы установят на водопроводе по Большой Садовой/Вольской и по Ново-Астраханскому шоссе, 39, а задвижки — по Огородной 78/90 и 89 и 7-й Нагорной, 12. На семи насосных станциях проведут капитальный и текущий ремонты 25 единиц запорной арматуры, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Фото ООО «КВС»

Работы завершатся ориентировочно в 23:00. Потом начнется наполнение водопроводов.

По словам директора ООО «КВС» Сергея Журавлева, большинство отключенных сейчас саратовцев начнут получать воду к 09:00 – 10:00 четверга. Жители Агафоновки, Крекинга и Комсомольского поселка — к 15:00 – 16:00.

После того как воду дадут ее рекомендуется пить какое-то время только в кипяченом виде.

График подвоза можно узнать здесь.

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