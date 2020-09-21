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Опубликован график подвоза воды в Саратове

Цистерны будут стоять в четырех районах 23 и 24 сентября
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Организован график подвоза воды в Саратове на 23 и 24 сентября.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны будут стоять в четырех районах в различное время.

В Заводском районе воду подвезут к областной детской инфекционной больнице, больницам №№10 и 12, областному кардиохирургическому центру, роддому №2 и областной психиатрической больнице.

Адреса подвоза воды в Заводском районе

Адреса подвоза воды в Заводском районе

В Кировском районе цистерны приедут к областному центру комбустиологии и институту войск национальной гвардии.

Адреса подвоза воды в Кировском районе

Адреса подвоза воды в Кировском районе

В Октябрьском район цистерны будут стоять в семи местах: у областной больницы, диализного центра, областного клинического диспансера, дома ребенка, клинической больницы №3 СГМУ, дома-интерната для престарелых и инвалидов и училища-интерната для инвалидов.

Адреса подвоза воды в Октябрьском районе

Адреса подвоза воды в Октябрьском районе

Во Фрунзенском районе воду подвезут по трем адресам: к областному перинатальному центру, горбольнице №5, санаторию «Октябрьское ущелье».

Адреса подвоза воды во Фрунзенском районе

Адреса подвоза воды во Фрунзенском районе

Напомним, на 39 часов без водоснабжения останутся 200 тыс. абонентов. Список адресов можно найти здесь.

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