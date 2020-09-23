Школьники из Саратовской области начали учебу в «Менделеевских классах»

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В онлайн-формате 16 сентября прошла первая лекция по химии в рамках проекта «Менделеевские классы». Ее слушателями стали школьники и преподаватели в четырех регионах страны, в том числе в Саратовской области.

Присоединились к уроку также учащиеся Иркутской, Кировской, Курганской областей и Удмуртской Республики.

Авторами уникальной программы выступили специалисты ФГУП «Федеральный экологический оператор» и ученые Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ) в рамках Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

Напомним, 4 сентября в онлайн-режиме прошло родительское собрание по образовательному проекту «Менделеевские классы», который стартовал в Кировской, Курганской, Саратовской, Иркутской областях и Удмуртской Республике.

Участники осветили формат и детали реализации проекта, обсудили учебные планы по дисциплинам «Химия» и «Математика», разобрали организационные моменты.

В процессе первой онлайн-лекции 16 сентября ученые РХТУ рассказали школьникам о становлении химической науки - от первых представлений об атомах до микроскопов, с помощью которых их можно увидеть. Также они поведали о составе далеких звезд и редких элементах, которые так необходимы сегодня человечеству.

- Зачем изучать химию? Чтобы сберечь нашу великолепную природу от опасных отходов, сделать мир красивым, лечить людей. Для этого химик всегда должен хорошо учиться. Желаем и вам получить удовольствие от этого замечательного предмета, - напутствовала ребят по итогам первого занятия заведующая кафедрой аналитической химии РХТУ Светлана Стаханова.

Школьников лекция впечатлила. В отзывах они отметили, что буквально не могли оторваться от экранов и с нетерпением ждут продолжения обучения.

Как отметили авторы проекта «Менделеевские классы», главная цель виртуальных встреч - внедрить передовые образовательные технологии для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии, в частности в сфере утилизации и переработки отходов.

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С точки зрения сегодняшнего дня, вопрос актуальный, так как, согласно статистике Росприроднадзора, лишь 1,5% из ежегодно образующегося объема отходов I и II классов (порядка 400 тыс. тонн) отправляется на переработку. Остальное превращается со временем в «объекты накопленного вреда окружающей среде».

- Человечеству отведено всего лишь одно десятилетие для кардинального решения вопроса с переработкой отходов. Государство, не решившее эту проблему, обречено на гибель на мусорной свалке, - считает доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Экология» Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Елена Тихомирова.

Возвращаясь к проекту «Менделеевский класс», стоит напомнить, что каждый класс-участник будет оснащен дополнительными дидактическими материалами, наборами химической посуды и реактивов. Выпускники классов по итогам обучения смогут претендовать на дополнительные баллы к ЕГЭ и присвоение квалификации «Химик-лаборант». После окончания школы ученики получат возможность продолжить свое обучение в рамках сетевых программ высшего образования, которые РХТУ имени Д.И. Менделеева реализует с вузами-партнерами в регионах России. После университета они смогут трудоустроиться на высокотехнологичные предприятия ФЭО.

- Современный университет обязан давать возможность развиваться в перспективных областях науки, исследовать и изучать ее. И начало этому можно положить уже со школьной скамьи. Работа с регионами в рамках проекта «Менделеевские классы» позволит нам поддерживать научный интерес школьников, повышать их химическую грамотность и готовить кадры для развивающейся химической отрасли и отрасли переработки отходов, - отметил Александр Мажуга, доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева.

Лекции и вебинары в рамках «Менделеевских классов» планируется сделать еженедельными.