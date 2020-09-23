Панков: Володин договаривается с Мишустиным о передаче домов в Саратове детям-сиротам

Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил о сенсационном решении, которое принято на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Речь идет о передаче освободившихся в Саратове земельных участков и недостроенных зданий обманутых дольщиков, которым выплатили компенсации, для постройки там квартир для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Им государство обязано представить жилье, но у местных властей на это нет денег. Достроить почти готовые дома и освоить участки в центре города будет более реально.

- Насколько стало известно, Вячеслав Володин результативно провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Если это свершится — станет бомбой. Да что там, это решение станет судьбоносным для тысяч семей. Тех, для которых годами не решался жилищный вопрос.

Это касается детей-сирот: их уже более 7 тысяч, имеющих право на получение жилья. Кроме этого, многодетных семей и семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. А также людей, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде.

Когда все разводят руками, пасуют перед проблемой, считая ее нерешаемой, Володин нашёл конструктивный путь. Он с премьером договорился о передаче Саратовской области недостроенных домов и земельных участков. Они освободились после решения проблем обманутых дольщиков. Дольщики получили за федеральный счет денежные компенсации или новые квартиры. Но остались дома, которые можно оставить региону, достроить и передать под нужды этих категорий жителей. Таких домов 29, есть и земельные участки. Кроме того, освобождены 197 участков из-под расселенного ветхого и аварийного жилья.

На обеспечение квартирами детей-сирот и прочих нуждающихся жителей, выделено финансирование. А жилья в нужном количестве построить не смогли. Его просто нет. Теперь при наличии почти готовых домов и участков, многие из которых — в центральной части города, проблему можно будет решить, — сообщил Панков.

По его мнению, строительные организации могут заинтересоваться достройкой, ведь с ними взаиморасчеты будут производиться с октября по 34 тыс. рублей, а с января — по 38 тыс. рублей за квадратный метр, в программе будут участвовать не только панельные, но и кирпичные дома.

- Вот такое глобальное, прорывное решение для людей, которые уже почти потеряли надежду. Ждем поручения правительства РФ о начале передачи домов нашему региону. Насколько это получится или нет посмотрим. Формат рабочей группы, который предложил Володин для помощи дольщикам, уверен, будет эффективен и здесь. И постепенно все, кто нуждается, получит новое комфортное жилье. Это и министрам даст еще один шанс значки не откручивать или уши драть? — задал риторический вопрос Панков, намекая на министра Мигачева, которому Володин ранее предложил снять правительственный министерский значок.