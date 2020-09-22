В Саратов на этой неделе доставят из Москвы 50 троллейбусов

В Саратов из Москвы на этой неделе привезут 50 троллейбусов. Об этом на специальном совещании в областной думе 22 сентября сообщил городской депутат Дмитрий Кудинов.

Транспортировка каждой машины обойдется в 95 тысяч рублей. Оплачивает ее СГЭТ.

Троллейбусы пройдут технический осмотр, регистрацию. Также будет необходимо оформить страховку.

Ориентировочно к середине октября новый электротранспорт выпустят на линии. Всего из столицы планирую привести 80 машин. Поддержку в этом вопросе оказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.