Механизатор испортил зрение во время ремонта трактора

О результатах расследования тяжёлого несчастного случая сообщила 22 сентября Гострудинспекция в Саратовской области

В Аткарском районе 13 августа этого года механизатор КФХ «Казакова С.В.» ремонтировал трактор и ему в глаз попали металлические осколки, при этом на работнике не было защитных очков.

- Сначала у пострадавшего потемнело в глазу, затем ситуация ухудшилась. У работника диагностировали проникающую рану склеры, инородное тело в полости правого глаза, круговой абсцесс роговицы, эндофтальмит, переходящий в панофтальмит правого глаза, - рассказали «КП-Саратов» в ГИТ.

В итоге специальная комиссия установила, что работника недостаточно информировали по теме охраны труда, пользования инструментами и приспособлениями. Также на низком уровне была организация производства работ

Нарушителями признали заместителя ИП Главы КФХ «Казакова С.В.» и самого индивидуального предпринимателя. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Также материалы направят в следственный комитет РФ.