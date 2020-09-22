Саратовские власти не готовы поднимать зарплаты кондукторам и слесарям СГЭТ

Председатель Госдумы Володин в ходе визита в Ленинское депо СГЭТ предложил повысить зарплаты работникам предприятия

Депутаты сообщили, что долги предприятия составляют 173 млн рублей. Пассажижиропоток в связи с пандемией упал, соответственно снизились и доходы, хотя сейчас ситуации постепенно налаживается.

Как сейчас обстоят дела, рассказал представляющий мэрию Саратова депутат гордумы Дмитрий Кудинов. Он сообщил, что рассматривался вопрос переподключения от регионального поставщика электроэнергии к федеральному. Цена вопроса – 170 млн рублей. Идею признали нерентабельной.

- У нас изменилась оплата нормачасов. Теперь -202 рубля. Водитель стал получать на руки около 30 тысяч рублей. Отстает слесарный состав. Общее число работников – 1975, водителей – 411, - рассказал Кудинов.

Народные избранники поинтересовались, почему подняли зарплату водителям, но забыли про кондукторов и слесарей-ремонтников.

Кудинов сообщил, что планируют увеличить зарплату, как только доходная часть СГЭТ пойдет вверх, но с этим пока проблемы.

- Суммы нужны большие – пожаловался на нехватку денег на зарплаты слесарям Кудинов.

Как было отмечено на заседании, на предприятии уже наблюдается отток персонала, который занимается ремонтом подвижного состава.

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Саратова прекратить развал стратегического предприятия, а также поднять зарплаты работникам СГЭТ.

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