Володин пообещал найти средства на проект реставрации Дома Яхимовича в Саратове

Вячеслав Володин разместил видео в паблике своих сторонников в Инстаграм, в котором сообщил, что планирует найти средства на проект реставрации Дома Яхимовича.

- Дорогие друзья, речь пойдет о восстановлении объектов историко-культурного наследия, а если говорить более конкретно, доме Яхимовича. Вы обращались с просьбой, что необходимо этот дом сохранить. Вопрос изучен. Итогом оказалось, что этот дом сегодня внесен во всевозможные залоги, причем передан различным структурам правительства и околоправительственным Саратовской области, поэтому первое, что нужно сделать, - его вернуть в областную собственность. Со своей стороны, считаю возможным найти денежные средства на проектирование реставрации этого здания, с использованием его затем как структурного подразделения «Лицея-интерната 64» предуниверсария, который мы создали. Он в этом году уже первых ребятишек принял в свои ряды. Вот в рамках предуниверсария можно будет создать музыкальную школу в доме Яхимовича. Для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот будет возможность заниматься музыкой, тем более рядом находится консерватория. Можно будет приглашать преподавателей. Вот такие планы, - поделился Вячеслав Володин.