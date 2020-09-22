В Саратове планируют отменить проездные на электротранспорт

Проездные на троллейбусы и трамваи в Саратове могут отменить

В МУПП «Саратовгорэлектротранс» с 1 октября вводят новый способ оплаты. Речь идет о транспортной карте «Поехали». Ее начнут принимать к оплате в троллейбусах и трамваях Саратова наряду с банковскими картами и наличкой.

В городе действует 220 единиц электротранспорта, оборудованного терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Теперь смогут платить за проезд «по безналу» даже те, у кого нет банковских карт. К примеру, школьники.

- В связи с введением проездных билетов с использованием транспортной карты планируется отмена бумажных месячных проездных билетов для граждан. При этом без изменения цены будут сохранены месячные проездные билеты без привязки к транспортной карте для студентов высших учебных заведений и пенсионеров, — рассказал директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров.

Купить транспортную карту «Поехали» можно будет в точках продаж МУПП «Саратовгорэлектротранс» уже в ближайшее время. Пополнить ее можно через интернет или в отделениях банка.

Напомним, ранее специалисты СГЭТ выступили с обращением к депутатам гордумы по поводу тарифов на проезд в городском электротранспорте.