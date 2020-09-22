Рюкзак с наркотиками изъяли у закладчика на кладбище в Саратове

В Саратове сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере.

Подозреваемого в перевозке наркотиков в особо крупном размере задержали росгвардейцы в Саратове.

Дело происходило на улице Безымянная, рядом с Воскресенским кладбищем. Наряд накрыл наркокурьера, когда тот оборудовал там места закладок с запрещенными веществами.

- На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая в присутствии понятых изъяла из рюкзака злоумышленника многочисленные свертки, содержащие наркотические вещества, — сообщили КП-Саратов в Росгвардии.

Закладчик взят под стражу, возбуждено уголовное дело. Наркотики, которые предназначались для дальнейшего распространения по городу и области, изъяты.