Олег Костин рассказал, когда губернатор Радаев сможет выйти на работу

Министр здравоохранения Олег Костин не стал комментировать состояние здоровья губернатора Валерия Радаева, у которого в минувшую субботу, 19 сентября, был диагностирован коронавирус.

- Он находится на самоизоляции, его наблюдают медики Госпиталя ветеранов войн, к которому приписаны работники областного правительства. Это учреждение не входит в нашу структуру, подчиняется управлению делами правительства. От себя могу сказать, что на изоляции и дистанционной работе губернатор пробудет положенные 14 дней, затем — в зависимости от результатов лечения и итогов тестов на коронавирус, — сказал Олег Костин корреспонденту КП-Саратов.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы главы региона Нина Попова рассказала «Комсомолке», что Валерий Радаев переносит заболевание в легкой форме и продолжает работу в дистанционном режиме.

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