Пьяный водитель ответит перед судом за гибель младенца в ДТП под Саратовом

Следователи Ленинского района Саратова завершили расследование дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, будучи пьяным, повлекшем смерть человека.

- По данным следствия, около 21 часа 15 февраля 2020 года водитель ВАЗ-21093 ехал по дороге Тамбов — Саратов в Татищевском районе. На высокой скорости и темной дороге он выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранта», — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В ДТП погиб пятимесячный пассажир автомобиля виновника, пострадали 26-летняя пассажирка «девятки» и 33-летняя пассажирка «Лады Веста».

На следствии злоумышленник признал свою вину. Дело направлено в суд.

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