Водитель «девятки», где погиб младенец на трассе под Татищевом, был пьян

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:20:13+03:00

Еще трое взрослых и ребенок пострадали

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Водитель автомобиля ВАЗ-21093, который попал в аварию в Татищевском районе, был пьян.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ОблГИБДД, это подтвердило медосвидетельствование.

Напомним, вечером 15 февраля «девятка» столкнулась с «Ладой Веста» на трассе Тамбов — Саратов. В аварии пострадали трое взрослых: 43-летний водитель и 26-летняя пассажирка ВАЗ-21093, а также 33-летняя пассажирка «Весты». Травмы также получила четырехлетняя девочка из «девятки». Еще один пассажир этого автомобиля погиб — трехмесячный ребенок скончался на месте.

В ГИБДД подчеркивают, что дети ехали без специальных удерживающих устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU