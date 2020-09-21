Саратовских депутатов призвали разобраться с нелогичными ценами на проезд в электротранспорте

Специалисты предложили городским депутатам внимательнее подумать над стоимостью транспортных карт Фото: Екатерина Семенова

Открытое письмо депутатам Саратовской городской думы опубликовали 21 сентября в группе «Трамваи и троллейбусы» соцсети «ВКонтакте»

Авторы высказали недовольство ценами на транспортные карты для трамваев и троллейбусов.

- Предлагаемые суммы не учитывают исторически сложившуюся сеть маршрутов электротранспорта и не отвечают интересам граждан, а также не коррелируют с установками федеральной власти относительно развития общественного транспорта в стране, — говорится в письме.

Авторы рассказали, что трамвайно-троллейбусная сеть изначально заточена под пересадки: трамваю в основном отдана магистральная роль, а троллейбусу — развозящая вглубь исторического центра города.

- Все эти транспортные коридоры полностью или частично дублируются частным беспересадочным транспортом. Таким образом, человеку предлагается проехать с пересадками за 32 рубля на электротранспорте или за 23 рубля без пересадок на автотранспорте, что явно дает преимущество «частникам» перед муниципальным транспортом. В действующей же сейчас системе тарифов пересадки компенсировались безлимитным месячным проездным для граждан без льгот за 700 или 840 рублей, однако его стоимость предлагается повысить в 1,6 раза. Это лишит электротранспорт последних экономических преимуществ перед коммерсантами, — выразили опасение авторы письма.

Также было отмечено, что в сложившихся условиях маршрутной сети и низкой надежности электротранспорта необходима другая тарифная политика.

- Введение пересадочного билета по транспортной карте продолжительностью 2–2,5 часа стоимостью 22 рубля. Это позволит конкурировать с основными автобусными маршрутами (например, №№2Д, 6, 11, 18Д, 53, 90), дающими возможность без пересадок проехать через весь город за 23 рубля. Стоимость безлимитных тарифов определять только отталкиваясь от существующей стоимости гражданских проездных. Другими словами, необходимо сохранить безлимитные месячные проездные билеты и на их основе выработать дополнительные. При определении цены необходимо сравнивать стоимость проездных опять же с тарифами на длинных автобусных маршрутах — ехать с пересадками по проездному на менее надежном сейчас электротранспорте должно быть выгоднее, чем на автобусе без пересадок, — обозначила свои предложения инициативная группа.

В заключении депутатов гордумы призвали идти в русле транспортной политики Минтранса России и Вячеслава Викторовича Володина по возрождению и популяризации общественного электротранспорта.