Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ветеринары разбираются в массовой гибели птиц в Балакове

Специалисты взяли пробы биоматериала ворон
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий
Множество павших птиц нашли на дороге. Фото из соцсети

Множество павших птиц нашли на дороге. Фото из соцсети

Ветеринары разбираются в массовой гибели птиц в Балакове.

- Специалисты выехали на место и взяли пробы биоматериала ворон для лабораторных исследований, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления ветеринария Саратовской области.

Напомним, местные жители нашли множество павших птиц и опубликовали фотографии и видео в социальных сетях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.