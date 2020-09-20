Множество павших птиц нашли на дороге. Фото из соцсети
Ветеринары разбираются в массовой гибели птиц в Балакове.
- Специалисты выехали на место и взяли пробы биоматериала ворон для лабораторных исследований, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления ветеринария Саратовской области.
Напомним, местные жители нашли множество павших птиц и опубликовали фотографии и видео в социальных сетях.
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