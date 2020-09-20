В Балакове проезжая часть оказалась завалена трупами птиц

Фото из соцсети

В Балакове Саратовской области местные жители заметили на дороге мертвых птиц.

- Массовая гибель ворон. Упала одна стая или часть в радиусе примерно 50 метров. Пуль или любых других следов насильственной смерти нет, — написал в группе «Типичный Балаково» Сергей Самохин.

Мужчина сообщил, что такая картина наблюдается на перекрестке улиц 30 лет Победы и Трнавская.

Пользователи в паблике начали высказывать предположения, из-за чего погибли птицы. Один из комментаторов, «Андрей Александрович», заявил, что пернатые не выдержали салюта, который до смерти напугал их.

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